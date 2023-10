CDU-Parteitag in Nordrhein-Westfalen

Wüst mit knapp 97 Prozent als Landesvorsitzender bestätigt

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst ist als CDU-Landesparteichef wiedergewählt worden. Er erhielt auf dem Landesparteitag in Hürth 96,7 Prozent der Stimmen. Zuvor hatte er in seiner Rede der Ampel-Koalition vorgeworfen, an den Sorgen der Menschen vorbei zu regieren.

28.10.2023