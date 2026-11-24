Es sei nicht nur die Schließung der letzten unabhängigen und reichweitenstarken Fernsehsender zu beobachten, sagte Yücel im Deutschlandfunk . Es werde zudem massiv Druck auf die Opposition ausgeübt mit Verhaftungen und Erpressungen. Dies alles ergebe das Bild einer Diktatur. In der Zeit, als er selbst im türkischen Gefängnis gewesen sei, habe sich Präsident Erdogan zumindest noch Kritik aus dem Westen anhören müssen.Inzwischen aber könne er international unbehelligt schalten und walten, so der frühere Türkei-Korrespondent der Zeitung "Die Welt".
Yücel befand sich von Februar 2017 bis Februar 2018 in der Türkei ohne Anklageschrift wegen angeblicher Terrorpropaganda in Haft. Erst nach langen Verhandlungen zwischen Ankara und Berlin kam er frei.
In der Türkei werden immer wieder Journalisten festgenommen. Erst vergangene Woche war mit Sözcü TV zudem einer der letzten regierungskritischen Fernsehsender unter Zwangsverwaltung gestellt worden.
Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.