In der Straße von Hormus liegen weiterhin viele Frachtschiffer vor Anker. (ISNA via AP / Amirhosein Khorgooi)

Wie die britische Seehandelsaufsicht mitteilte, wurden im Oktober bereits jetzt so viele Attacken gemeldet wie in keinem anderen Monat seit Beginn des Iran-Krieges. Zudem gebe es eine Dunkelziffer, weil Reedereien inzwischen darauf verzichteten, jeden Angriff zu melden.

Zuletzt waren am Mittwoch zwei unter der Flagge Singapurs fahrende Containerschiffe von mutmaßlich iranischen Geschossen getroffen worden, ein Schiff sank. Der Iran hatte die für den globalen Handel wichtige Straße von Hormus nach dem Beginn der US-amerikanischen und israelischen Angriffe Ende Februar für blockiert erklärt. Die USA unterbinden nach eigenen Angaben ihrerseits den iranischen Schiffsverkehr in der Meerenge.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.