Neues Wehrdienstgesetz

Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung deutlich gestiegen

Die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung ist in diesem Jahr stark gestiegen. Wie die Funke-Medien berichten, gingen beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben bis Ende August rund 12.100 Anträge ein. Das waren mehr als drei Mal so viele wie im gesamten vergangenen Jahr.