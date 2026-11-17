Pflege im Altenheim: Die Zahl der Pflegegutachten steigt deutlich an. (picture alliance / Zoonar / Robert Kneschke)

Das berichtet die "Augsburger Allgemeine" unter Berufung auf Zahlen des Medizinischen Dienstes. Danach wurden im Oktober in ganz Deutschland rund 419.000 Anträge gestellt. Das sind etwa 20 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Als Grund gelten drohende Verschärfungen bei der Einstufung in die Pflegegrade. Im Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Linnemann ist vorgesehen, dass Pflegebedürftige mehr oder stärkere gesundheitliche Einschränkungen vorweisen müssen, um erstmals eine Pflegestufe zu erhalten oder in eine höhere eingruppiert zu werden.

Die schwarz-rote Koalition will die Pflegeversicherung aus Kostengründen reformieren.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.