Die Bundesagentur für Arbeit verzeichnete 2,994 Millionen Arbeitslose. (imago / Rene Traut)

Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte, sind das 67.000 weniger als im August, jedoch 40.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Punkte auf 6,4 Prozent. Ein Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Herbst geht meist auf mehr Einstellungen durch die Unternehmen nach der Sommerpause zurück.

Die Unterbeschäftigung, die auch Teilnehmende an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen oder arbeitsunfähige Menschen erfasst, nahm im Vergleich zum Vormonat saisonbereinigt um 7.000 Betroffene ab. Mit 3,615 Millionen war sie aber um 25.000 höher als vor einem Jahr.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.