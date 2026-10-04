In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres wurden in der Europäischen Union plus Norwegen und der Schweiz rund 453.000 Schutzanträge registriert. Das ist ein Rückgang von 24,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Die Welt am Sonntag berichtet darüber unter Berufung auf bisher unveröffentlichte Zahlen der Asylagentur der Europäischen Union.
Deutschland liegt als Zielland bei den Asylanträgen an dritter Stelle, hinter Frankreich und Italien.
Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.