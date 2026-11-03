Landwirtschaft

Braune Limousin-Rinder auf einem Ökohof stehen auf der Weide. (picture alliance / Rupert Oberhäuser)

Das geht aus einer Auswertung des Bundeslandwirtschaftsministeriums hervor. Die Zahl der Bio-Betriebe ging demnach im vergangenen Jahr leicht zurück und liegt nun bei 28.150. Die Ampel-Koalition hatte das Ziel ausgelobt, dass bis 2030 der Anteil ökologisch bewirtschafteter Flächen bei 30 Prozent liegen soll. Davon ist die Branche mit derzeit 11,4 Prozent noch weit entfernt. Verbände sehen die Gründe darin in strengen Auflagen und hohen wirtschaftlichen Risiken für die Betriebe.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.