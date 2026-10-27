Westafrika

Die Zahl der Ebola-Infektionen im Kongo steigt weiter. (imago | Xinhua)

Dies gab die Regierung in der Hauptstadt Kinshasa bekannt. Dies gab die Regierung in der Hauptstadt Kinshasa bekannt. 4.887 Menschen starben demnach seit dem Bekanntwerden des Ausbruchs Mitte Mai an der Krankheit.

Das hochansteckende Ebola-Virus wird unter anderem durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen und löst Fieber mit Durchfall und Blutungen aus. Für den im Kongo verbreiteten Erreger vom Typ Bundibugyo gibt es bislang weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie. In dem Land wird deshalb mit einem Vakzin geimpft, dessen Schutz nur für den sogenannten Zaire-Stamm des Virus nachgewiesen ist.

Im Oktober waren auch in Kenia Infektionen festgestellt worden; bislang gibt es zwei Tote. Auch in Nigeria wurde eine erste Ansteckung bekannt.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.