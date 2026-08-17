Behördenangaben

Die Zahl der bestätigten Ebola-Fälle in der Demokratischen Republick Kongo ist erneut gestiegen. (XinHua / dpa)

Wie die Behörden des zentralafrikanischen Landes mitteilten, wurden mittlerweile über 4.900 Infektionsfälle bestätigt. Besonders drei Provinzen im Osten des Landes sind von dem Ausbruch betroffen. Für den aktuell grassierenden "Bundibugyo"-Typ des Virus gibt es derzeit weder einen Impfstoff noch eine zugelassene Therapie. Das von dem Erreger ausgelöste Ebola-Fieber ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Übertragen wird es durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten.

Experten ⁠zufolge ⁠zirkulierte das Bundibugyo-Virus monatelang ⁠unbemerkt, bevor Mitte Mai offiziell der Ausbruch erklärt ⁠wurde. Die Demokratische Republik Kongo hat bereits mehrere Ebola-Ausbrüche erlebt.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.