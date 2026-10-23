NDR-Recherche

Immer mehr Extremisten besitzen eine Waffenerlaubnis. (AFP / JIM WATSON)

Wie der NDR berichtet, verfügen mindestens 1.600 Extremisten über ein solches Dokument, 1.300 davon seien der rechtsextremen oder der Reichsbürger-Szene zuzuordnen. Einen kleineren Teil stufen die Behörden als Linksextremisten, Islamisten oder radikale Querdenker ein.

Der Sender beruft sich auf Zahlen der Innenministerien der Bundesländer aus dem Jahr 2025. Im Jahr davor habe es noch 100 Waffenerlaubnisse weniger gegeben.

Vor zwei Jahren hatte die Bundesregierung das Waffenrecht geändert. Damit sollte es einfacher werden, Extremisten die Waffenerlaubnis zu entziehen.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.