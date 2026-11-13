Bundesstatistiker

Ein Antrag zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (Jonas Walzberg/dpa)

Die Amtsgerichte registrierten im August über 2.000 entsprechende Anträge und damit 4,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer sprach vom höchsten Stand seit 13 Jahren und einer nicht abebbenden Insolvenz-Welle. Auch die derzeitige leichte konjunkturelle Aufwärtsbewegung könne die Entwicklung nicht stoppen, da die strukturellen Wirkungen jahrelanger Krisen und Stagnation zu tief seien. Laut der Statistik wurden in den ersten acht Monaten dieses Jahres über 17.000 Insolvenzen beantragt und damit 6,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Am häufigsten betroffen waren demnach Betriebe in den Branchen Verkehr und Lagerei, im Gastgewerbe und im Baugewerbe.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.