Dichte an Kinderärzten steigt regional unterschiedlich. (picture alliance/dpa/Christian Charisius)

Vor zehn Jahren waren es 1.876 Unter-18-Jährige. Im Saarland, in Brandenburg und in Niedersachsen hatte ein Kinderarzt überdurchschnittlich viele Patienten. In den Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen versorgte eine Kinderärztin im bundesweiten Vergleich die niedrigste Zahl an Minderjährigen.

Insgesamt waren laut Bundesamt im vergangenen Jahr knapp 8.700 Kinderärzte ambulant tätig, 22 Prozent mehr als 2015. Stationär arbeiteten weitere knapp 7.400, das sind 26 Prozent mehr.

Warum Versorgungsengpässe weiter vorkommen

Diese rechnerische Zunahme geht jedoch laut den Statistikern nicht zwangsläufig mit einer Steigerung der Behandlungskapazitäten einher: Neben der steigenden Arbeitsbelastung in der Kinder- und Jugendmedizin könnten auch strukturelle Änderungen wie etwa eine zunehmende Teilzeittätigkeit in der Ärzteschaft Gründe hierfür sein.

Ebenso hat die Zahl der Heranwachsenden in Deutschland zugenommen: Sie stieg innerhalb von zehn Jahren um vier Prozent auf 13,9 Millionen. Die Statistiker weisen zudem darauf hin, dass viele Kinderärztinnen und -ärzte in Praxen in den nächsten Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden dürften.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.