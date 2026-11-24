Die Zahl der Landminen-Opfer ist gestiegen. (Getty Images / NurPhoto)

Wie aus dem neuen sogenannten "Landminen-Monitor" hervorgeht, wurden im vergangenen Jahr fast 6.930 Menschen durch Landminen beziehungsweise explosive Kriegsreste getötet oder verletzt. Das sei die höchste Zahl seit 2020, teilte die Organisation "Handicap International" mit. Bei 84 Prozent der registrierten Opfer handelte es sich laut dem Bericht um Zivilisten. Jedes zweite Opfer war ein Kind. Die meisten Detonationen gab es in Myanmar und in Syrien.

Die Leiterin der politischen Abteilung von "Handicap International Deutschland", Fischer, verwies gegenüber der Katholischen Nachrichten-Agentur auf die lange Lebensdauer von Landminen. Diese könnte noch Jahrzehnte nach einem Krieg töten. Tatsächlich würden sie noch gefährlicher - etwa durch poröse Zünder.

"Handicap International" ist Gründungsmitglied der Internationalen Kampagne für das Verbot von Landminen, die den jährlichen Monitor verfasst.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.