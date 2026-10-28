Die Zahl der assistierten Suizide ist genauso gestiegen wie die Gesamtzahl der Suizide (Archivbild). (picture alliance / Zoonar / Robert Kneschke)

Nach Angaben des Nationalen Suizidpräventionsprogramms und der Deutschen Akademie für Suizidprävention nahmen sich rund 11.300 Menschen das Leben, gut neun Prozent mehr als 2024. Männer sind weiterhin deutlich häufiger betroffen als Frauen. Besonders auffällig sei der Anstieg der Todesfälle durch Selbstvergiftung mit Arzneimitteln und anderen Substanzen, hieß es. Zugleich meldeten Suizidhilfe-Organisationen mehr Fälle von assistierten Selbsttötungen als 2024.

Warnhinweis: Berichte über Suizid können beunruhigend oder verstörend wirken. Wir berichten deshalb nur in Ausnahmefällen darüber. Wenn Sie sich durch das Thema emotional belastet fühlen, nehmen Sie bitte Hilfe in Anspruch. Kostenfreie Hilfe zu jeder Zeit bietet zum Beispiel die Telefonseelsorge - unter 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 oder im Internet. Weitere Hilfsangebote finden Sie hier.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.