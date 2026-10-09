Statistisches Bundesamt

Computergrafik eines Herzinfarkts (imago / Science Photo Library)

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Wie das Statistische Bundesamt bei der Veröffentlichung der Statistik für 2025 mitteilte, sank sie in drei Jahren um 6,7 Prozent. Insbesondere die Zahl der Todesfälle durch Herzinfarkte reduzierte sich den Daten zufolge um 15,2 Prozent.

Dennoch - so hieß es weiter - blieben Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit mehr als 334-tausend Fällen vor Krebs und Atemwegserkrankungen die häufigste Todesursache.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.