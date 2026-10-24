Angriff auf Trauerfeier

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Petra berichtet, erlag eine Person ihren schweren Verletzungen. 40 Menschen wurden nach amtlichen Angaben bei dem Attentat auf eine Beerdigungsfeier im südjordanischen Dorf Hamoud verletzt. Landesweit äußerten Institutionen und Gruppen Bestürzung und appellierten an den Zusammenhalt der Gesellschaft. Jordaniens König Abdullah kündigte Vergeltung an. Anschläge dieser Art sind in Jordanien selten. Christen bilden eine Minderheit in der jordanischen Bevölkerung.
Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.