Angriff auf Trauerfeier
Zahl der Toten in Jordanien auf acht gestiegen

Die Zahl der Toten bei dem Anschlag auf eine christliche Gemeinde in Jordanien ist auf acht gestiegen.

    Ein Sicherheitsbeamter steht Wache vor einer griechisch-orthodoxen Kirche in der jordanischen Provinz Karak
    Mehrere Tote nach Schüssen auf Kirche in Jordanien (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)
    Wie die staatliche Nachrichtenagentur Petra berichtet, erlag eine Person ihren schweren Verletzungen. 40 Menschen wurden nach amtlichen Angaben bei dem Attentat auf eine Beerdigungsfeier im südjordanischen Dorf Hamoud verletzt. Landesweit äußerten Institutionen und Gruppen Bestürzung und appellierten an den Zusammenhalt der Gesellschaft. Jordaniens König Abdullah kündigte Vergeltung an. Anschläge dieser Art sind in Jordanien selten. Christen bilden eine Minderheit ‌in der jordanischen ‌Bevölkerung.
    Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.