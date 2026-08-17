Pressebericht

Das BAMF übernimmt unter anderem die Flugkosten für freiwillige Rückkehrer. (picture alliance / imageBROKER / Kevin Sawford)

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres seien fast 9.300 Menschen im Rahmen von Rückkehrprogrammen zurück in ihre Heimatländer gereist, berichtet die Funke Mediengruppe unter Berufung auf Daten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Im Vorjahreszeitraum seien es noch gut 7.300 Menschen gewesen. Der Bund finanziert eine freiwillige Rückkehr in Herkunftsländer oder Drittstaaten mit einem speziellen Programm. Das Bundesamt übernimmt unter anderem die Flugkosten und zahlt Geld-Pauschalen für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche.

Dem Bericht zufolge waren laut Ausländerzentralregister zuletzt fast 259.000 Menschen in Deutschland ausreisepflichtig. Davon waren über Dreiviertel geduldet.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.