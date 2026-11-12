Infektionskrankheit

Im letzten Jahr ist die Zahl der HIV-Neuinfektionen gestiegen. (picture alliance / Westend61 / Spectral)

Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, wurden etwa 2.400 Infektionen mit dem Virus neu registriert, rund einhundert mehr als im Jahr zuvor. Der Anstieg ist laut RKI vermehrt auf Menschen zurückzuführen, die sich Drogen injizieren, und auch bei heterosexuellem Geschlechtsverkehr ist eine Zunahme zu beobachten.

Am häufigsten sind von HIV-Neuinfektionen allerdings weiterhin Männer betroffen, die Sex mit Männern haben. In der Gruppe seien 2025 etwa 1300 Neuinfektionen verzeichnet worden. Die Zahl ist demnach aber stabil. Auffällig ist laut RKI, dass die Zahl der Neuinfektionen in Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern seit 2015 deutlich zurückgegangen ist. Dieser Rückgang ist ausgeprägter als in Regionen abseits solcher Städte und auf eine bessere Aufklärung und Prophylaxe zurückzuführen.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.