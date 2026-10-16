Interpol
Zahlreiche Festnahmen bei Einsatz gegen Kinderpornografie

Bei einem internationalen Einsatz gegen die Verbreitung von kinderpornografischem Material im Internet sind 95 Verdächtige festgenommen worden.

    Eine Polizeibeamtin wertet kinderpornografische Inhalte im Netz aus. (Archivbild)
    Eine Polizeibeamtin wertet kinderpornografische Inhalte im Netz aus. (Archivbild) (picture alliance/dpa | Arne Dedert (Symbolbild))
    Das teilte die internationale Polizeiorganisation Interpol mit. Demzufolge waren 17 Länder aus Lateinamerika und Europa an dem Einsatz beteiligt, darunter Brasilien, Argentinien, Spanien und Italien. Deutsche Behörden seien nicht involviert gewesen. Zwischen März und September seien vier Polizeioperationen durchgeführt und 127 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden. In Ecuador stießen Ermittler auf mehr als 4.000 Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern.
    Nach Angaben von Interpol nutzen Täter digitale Plattformen zunehmend, um Kinder sexuell auszubeuten, Missbrauch zu koordinieren und mit illegalen Inhalten Geld zu verdienen.
    Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.