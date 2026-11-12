Besonders in der Altersgruppe der 35- bis 54-jährigen Erwerbstätigen kommt es oft zu Doppelbelastungen. (Archivbild). (imago / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Die Arbeit wurde dabei überproportional von Frauen geleistet. So betreuten zwölf Prozent der berufstätigen Frauen einen erwachsenen Angehörigen, bei Männern waren es acht Prozent. Unterschiede zeigten sich auch bei dem zeitlichen Umfang. Von den betroffenen Frauen leisteten 36 Prozent mindestens zehn Stunden Betreuungszeit pro Woche. Bei Männern waren es 29 Prozent. 33 Prozent der Frauen passten ihre Arbeitszeiten an, bei den Männern waren es 22 Prozent.

Besonders in der Altersgruppe der 35- bis 54-Jährigen zeigte sich bei einigen Befragten eine Doppelbelastung: Rund vier Prozent der Erwerbstätigen gaben an, sich sowohl um erwachsene Angehörige als auch um Kinder zu kümmern.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.