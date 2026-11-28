Demonstranten in der georgischen Hauptstadt Tiflis. (picture alliance / AP Photo / Zurab Tsertsvadze / Zurab Tsertsvadze)

Die Teilnehmer versammelten sich mit EU-Flaggen und georgischen Fahnen auf dem zentralen Platz der Hauptstadt Tiflis, wie die Nachrichtenagentur AFP meldete. Sie folgten damit am zweiten Jahrestag von regierungskritischen Massenprotesten dem Demonstrationsaufruf von fünf Oppositionsparteien.

Georgien befindet sich seit zwei Jahren in einer tiefen politischen Krise. Nach der umstrittenen Parlamentswahl 2024 hatte sich die Partei Georgischer Traum zur Siegerin erklärt. Wenig später setzte die Regierung die Beitrittsverhandlungen mit der EU aus. Seitdem gehen die Behörden gegen Oppositionelle und Aktivisten vor.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.