Die Organisatoren sprachen von mehr als 100.000 Teilnehmern, Regierungsvertreter von schätzungsweise 23.000. Zu dem Protest aufgerufen hatte der Mieterbund. Unterstützt wurde die Demonstration von den zwei größten Gewerkschaften des Landes.
Umfragen zufolge gehören die stark gestiegenen Mieten und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum zu den größten Sorgen der Bevölkerung. Laut Zahlen des Immobilienportals "Idealista" hat sich die Durchschnittsmiete in Spanien im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts verdoppelt.
Ministerpräsident Sánchez hatte im Februar die Einrichtung eines neuen Staatsfonds bekanntgegeben, der 120 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Krise auf dem Wohnungsmarkt aufbringen soll.
Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.