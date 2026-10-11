Demonstranten beim Klimamarsch in Brüssel (IMAGO / Belga / IMAGO / NICOLAS MAETERLINCK)

Nach Angaben der belgischen Polizei waren rund 45.000 Demonstranten dem Aufruf gefolgt. Sie zogen zum Europaviertel, wo die wichtigsten EU-Institutionen ihren Sitz haben. Der sogenannte "Klimamarsch" fand knapp vier Wochen vor der nächsten Klimakonferenz der Vereinten Nationen statt. Ab dem 9. November treffen sich die UNO-Delegierten im türkischen Ferienort Antalya. Die Konferenz wird diesmal von der Türkei gemeinsam mit Australien ausgerichtet. Die Türkei ist dabei Gastgeber des Treffens; Australien stellt den Verhandlungspräsidenten.

Bei der vorhergehenden Klimakonferenz in Brasilien im vergangenen Jahr hatten sich die Delegierten nicht auf einen gemeinsamen Fahrplan zum Ausstieg aus fossilen Energien einigen können.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.