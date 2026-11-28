In Paris demonstrierten tausende Menschen gegen Gewalt an Frauen. (picture alliance / AP Photo / Aurelien Morissard / Aurelien Morissard)

Sie richteten sich gegen die hohen Lebenshaltungskosten; es ging aber auch um Frauenrechte. Aus Anlass eines internationalen Aktionstages in dieser Woche gab es Forderungen nach einem härteren Vorgehen gegen Femizide und Vergewaltigungen. Demonstrationen gab es unter anderem in Paris, Lyon, Lille und Marseille.

Das Innenministerium sprach von landesweit 44.500 Teilnehmern, etwa halb so vielen wie in der Vorwoche. Es ist der siebte Samstag in Folge, an dem in Frankreich protestiert wird.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.