Italien
Zehntausende Menschen protestieren gegen hohe Inflation und niedrige Löhne

In Italien sind aus Protest gegen die Regierung von Ministerpräsidentin Meloni zehntausende Menschen auf die Straße gegangen.

    Rom: Ein Demonstrant schiebt während eines landesweiten Generalstreiks einen Einkaufswagen, auf dem Attrappen von Raketen und Plakate mit der Forderung nach einer Mindestrente von 1.000 Euro zu sehen sind.
    Generalstreik in Italien (Gregorio Borgia / AP / dpa / Gregorio Borgia)
    Zu den landesweiten Demonstrationen hatten die Gewerkschaften aufgerufen. Größere Veranstaltungen gab es in Rom, Mailand und Turin. Vielerorts beteiligten sich auch Schüler und Studenten. Zudem rief die Gewerkschaft USB zu Arbeitsniederlegungen in verschiedenen Bereichen wie dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr und dem Gesundheitswesen auf.
    Die Aktionen richten sich gegen die seit vier Jahren regierende Koalition aus drei rechten und konservativen Parteien, die für eine hohe Inflation und zu niedrige Löhne verantwortlich gemacht wird. Die Schüler und Studenten fordern mehr Geld für Schulen und Universitäten.
    Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.