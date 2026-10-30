Generalstreik in Italien (Gregorio Borgia / AP / dpa / Gregorio Borgia)

Zu den landesweiten Demonstrationen hatten die Gewerkschaften aufgerufen. Größere Veranstaltungen gab es in Rom, Mailand und Turin. Vielerorts beteiligten sich auch Schüler und Studenten. Zudem rief die Gewerkschaft USB zu Arbeitsniederlegungen in verschiedenen Bereichen wie dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr und dem Gesundheitswesen auf.

Die Aktionen richten sich gegen die seit vier Jahren regierende Koalition aus drei rechten und konservativen Parteien, die für eine hohe Inflation und zu niedrige Löhne verantwortlich gemacht wird. Die Schüler und Studenten fordern mehr Geld für Schulen und Universitäten.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.