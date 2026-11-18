Proteste gegen die Regierung in Bratislava (Jaroslav Novak / TASR Slovakia via / Jaroslav Novak)

In der Hauptstadt Bratislava forderten die rund 25.000 Demonstranten unter anderem mehr Unterstützung für die Ukraine und vorgezogene Parlamentswahlen. Ministerpräsident Fico hat die militärische Hilfe der Slowakei für die Ukraine gestoppt und lehnt EU-Sanktionen gegen Russland ab.

Die Demonstranten warfen dem Ministerpräsidenten zudem einen Abbau des Rechtsstaats vor. Seine Regierung hatte kürzlich unter anderem Maßnahmen erlassen, um die Medien stärker zu kontrollieren und die Rechte von LGBTQ-Personen einzuschränken.

Aufgerufen zu der Demonstration hatten mehrere Oppositionsparteien und Nichtregierungsorganisationen. Die Kundgebungen fanden am Jahrestag des Falls der kommunistischen Führung 1989 statt.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.