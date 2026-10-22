Österreich

Studentendemo in Wien - Forderung nach mehr Geld für die Unis. (AFP / JOE KLAMAR)

Nach Schätzungen der Organisatoren nahmen mindestens 40.000 Menschen an den Protesten in der Hauptstadt Wien teil. Die Polizei gab die Zahl der Teilnehmer mit 20.000 an. Auslöser des Unmuts war die am Wochenende verkündete Bereitstellung eines Finanzrahmens von 16 Milliarden Euro für die 23 öffentlichen Universitäten des Landes für die Jahre 2028 bis 2030.

Die Rektoren der Hochschulen fordern mindestens 18 Milliarden Euro, um die Inflation und den Anstieg der Kosten auszugleichen. Nach ihrer Einschätzung wird das vorgeschlagene Budget zur Streichung von etwa jeder zehnten Stelle und zu einer Verringerung des Lehrangebots führen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.