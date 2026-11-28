Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, stellt sich zur Wiederwahl. (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

In Frankfurt am Main beginnt am Vormittag die Ratsversammlung der Dachorganisation. Der amtierende Präsident Schuster stellt sich für weitere vier Jahre zur Wiederwahl. Der 72-Jährige steht seit 2014 an der Spitze des Verbands. Es wäre seine vierte Amtszeit. Einen Gegenkandidaten gibt es bisher nicht.

Im Zentralrat der Juden in Deutschland sind mehr als 100 Gemeinden bundesweit organisiert. Der Präsident vertritt die Organisation im Austausch mit Politik, Medien und Verbänden.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.