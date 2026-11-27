Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 habe sich jüdisches Leben in Deutschland dramatisch verändert, sagte Schuster den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Viele Menschen trauten sich nicht mehr, sich als Juden zu erkennen zu geben und offen die Kippa zu tragen. Sorge bereitet dem Zentralratspräsidenten das Erstarken der AfD. Angesichts der Parteiprogramme, der Äußerungen führender Funktionäre und der möglichen Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt könne einem - so Schuster wörtlich - "angst und bange werden", was die Zukunft jüdischen Lebens in Deutschland betreffe.

Schuster stellt sich am Wochenende für eine weitere Amtszeit zur Wahl.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.