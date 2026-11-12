Preisverleihung

Das Team von "Zirkuskind" wurde bereits bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises geehrt (Archivbild). (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Darin geht es um das Leben des elfjährigen Santino, der als Zirkuskind aufwächst. Die Jury lobte, dass der Film sich auf Augenhöhe mit seinem Protagonisten begebe, ohne dabei die Perspektive Erwachsener aus dem Blick zu verlieren. Die Dokumentation wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit einer Lola beim Deutschen Filmpreis. Der Deutsche Dokumentarfilmpreis ist mit 20.000 Euro dotiert und wurde am Abend in Heidelberg verliehen.

Weitere Auszeichnungen gab es für eine Dokumentation über Hildegard Knef und einen Film über Seenotrettung und Flucht über das Mittelmeer.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.