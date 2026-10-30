Zu viel Unterrichtsausfall an deutschen Schulen? (IMAGO / Sylvio Dittrich / IMAGO / Sylvio Dittrich)

Wegen des Ausfalls beantragte er eine Neubewertung seiner Leistungen in Deutsch, Biologie und Sport. Das lehnte das Verwaltungsgericht in Neustadt an der Weinstraße ab. "Die brennende Frage, ob der gewährte Schulunterricht ausreichend war, um einen Schüler fürs Abitur vorzubereiten, kann das Gericht aus rechtlichen Gründen nicht beantworten", teilte der Vorsitzende Richter mit. "Diese Frage muss im politischen Diskurs entschieden werden. Und den hat er angestoßen. Insofern war die Klage wertvoll und nicht nutzlos, weil er Öffentlichkeit erzielt hat."

Der ehemalige Schüler bestand im Frühjahr 2025 sein Abitur mit der Note 2,1. Er studiert mittlerweile Sozial- und Kommunikationswissenschaften in Landau. Nach eigenen Angaben geht es ihm mit seiner Klage über seine eigenen Leistungen hinaus um die Bildungschancen jüngerer Schülerinnen und Schüler.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.