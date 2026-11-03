Automobilwirtschaft

Schaeffler kündigt Schließung von fünf Standorten an. (Daniel Karmann / dpa / Daniel Karmann)

Demnach werden die Werke in Dortmund, im rheinland-pfälzischen Morbach, in Berlin, im hessischen Schwalbach sowie jener im belgischen Herstal mittelfristig geschlossen. Europaweit sollen mehr als 3.400 Arbeitsplätze entfallen; 2.660 davon in Deutschland.

Das Unternehmen mit Sitz im fränkischen Herzogenaurach beschäftigt hierzulande derzeit knapp 32.000 Menschen. Der Stellenabbau betrifft damit rund neun Prozent der deutschen Belegschaft und soll bis 2028 abgeschlossen sein. Schaeffler begründete das Sparprogramm unter anderem mit einer schwächeren Nachfrage bei Verbrennerfahrzeugen. Zudem seien die Personalkosten in Deutschland überdurchschnittlich hoch, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.