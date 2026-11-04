Automobilwirtschaft

Demnach werden die Werke in Berlin, Dortmund, in Morbach in Rheinland-Pfalz, in Schwalbach/Hessen und im belgischen Herstal mittelfristig geschlossen. Europaweit sollen mehr als 3.400 Arbeitsplätze entfallen, größtenteils in Deutschland.
Das Unternehmen mit Sitz im fränkischen Herzogenaurach beschäftigt hierzulande knapp 32.000 Menschen. Schaeffler begründete das Sparprogramm unter anderem mit einer schwächeren Nachfrage bei Verbrennerfahrzeugen. Zudem seien die Personalkosten in Deutschland überdurchschnittlich hoch.
Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.