Die Vorhersage:
Zunehmende Bewölkung und gebietsweise Regen. Im Osten und Südosten zunächst freundlich und länger sonnig. Höchstwerte 12 bis 18 Grad. Morgen nach Nebelauflösung wolkig mit heiteren Abschnitten, südlich der Donau stark bewölkt und an den Alpen bis zum Nachmittag etwas Regen. Temperaturen von 16 Grad an der See bis 21 Grad am Oberrhein.
Zunehmende Bewölkung und gebietsweise Regen. Im Osten und Südosten zunächst freundlich und länger sonnig. Höchstwerte 12 bis 18 Grad. Morgen nach Nebelauflösung wolkig mit heiteren Abschnitten, südlich der Donau stark bewölkt und an den Alpen bis zum Nachmittag etwas Regen. Temperaturen von 16 Grad an der See bis 21 Grad am Oberrhein.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag meist bewölkt und trocken bei 16 bis 22 Grad.
Am Donnerstag meist bewölkt und trocken bei 16 bis 22 Grad.
Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.