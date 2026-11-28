Die Demonstranten bewarfen Polizeiautos und Regierungsgebäude mit Steinen, Molotowcocktails und Feuerwerkskörpern. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein.
Zuvor waren in Albana tausende Demonstranten durch die Stadt gezogen. Sie forderten den Rücktritt des sozialistischen Ministerpräsidenten Rama, dem sie unter anderem Korruption vorwerfen.
Proteste gibt es in dem Land seit Monaten Die Wut der Bevölkerung richtete sich anfangs gegen ein Bauprojekt von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Trump, in einem Naturschutzgebiet an der albanischen Adria. Später verlangten die Demonstranten auch bessere Bildung und höhere Lebensstandards.
Aus dem Deutschlandfunk-Programm:
Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.