Ausschreitungen auf dem Rossio-Platz von Lissabon bei einer Demonstration gegen die Wohnungskrise (AFP / FILIPE AMORIM)

Laut Polizei sind in der Hauptstadt Lissabon sechs und in Porto sieben Menschen festgenommen worden, weil diese ihre Zelte nicht verlassen wollten. Insgesamt wurden den Angaben zufolge 13 Polizisten verletzt. Aktivisten sprachen von mehr als 30 verletzten Demonstranten. Zu den Zusammenstößen kam es, als die Sicherheitskräfte gegen 4.30 Uhr morgens mit Spürhunden in die Zeltlager eindrangen.

Vor dem Hintergrund stark gestiegener Immobilien- und Mietpreise fordern die Demonstranten einen Verzicht auf geplante Gesetzesänderungen, die die Lage der Bürger weiter verschlechtern könnten. So plant die Mitte-rechts-Regierung, Mietobergrenzen bei Neuvermietungen zu streichen und Wohnungsräumungen zu erleichtern.

Schon am vergangenen Wochenende waren Protestcamps in Lissabon und Porto geräumt worden.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.