Gesetzliche Krankenkassen

Der Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenkasse wird bei 2,9 Prozent liegen. (picture alliance / Jens Kalaene / dpa-Zentralbild / dpa / Jens Kalaene)

Das teilte das Bundesgesundheitsministerium in Berlin mit. Es folgt damit der Empfehlung des zuständigen Schätzerkreises.

Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen den Zusatzbeitrag ebenso wie den allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent jeweils zur Hälfte. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag ist eine reine Rechengröße. Die Kassen können ihn eigenständig bestimmen und im Jahresverlauf auch erhöhen, sollten sie dies für notwendig erachten.

Im Juli hatte der Bundestag Einsparungen für die Kassen sowie Mehrbelastungen für die Versicherten und Leistungserbringer beschlossen, um die Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung zu stabilisieren.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.