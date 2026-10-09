Alexander Zverev gewinnt sein Auftakt-Match gegen den Chinesen Wu Yibing bei den Shanghai Masters. (AFP / ALEXANDER NEMENOV)

Den ersten Schritt will der 29-Jährige beim derzeitigen Turnier in Shanghai machen. Sollte er dort ins Halbfinale kommen, wäre er nach Berechnungen der Spielerorganisation ATP zum Jahresende sicher Weltranglistenerster.

Sein erstes Spiel in der 25-Millionen-Metropole gewann die deutsche Nummer eins gegen den Lokalmatador Wu Yibing mit 6:4 und 7:6 (7:4). Zverev äußerte sich erleichtert und froh über den letzten Endes glatten Auftaktsieg. Nach dem Gewinn der beiden Grand-Slam-Turniere in Paris und New York wartet mit dem Top-Platz der Weltrangliste der nächste Höhepunkt auf den gebürtigen Hamburger. Für Zverev geht es bei normalem Verlauf nur noch um den Zeitpunkt, wann er als erster deutscher Profi seit Boris Becker auf den Tennisthron klettert.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.