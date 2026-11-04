Alexander Zverev hat sein erstes Spiel als Weltranglilstenführender verloren. (Teresa Suarez / AP / dpa)

Erstmals seit 2022 verlor somit wieder ein Weltranglistenerster sein erstes Match als Führender. Jan-Lennard Struff ist nun der einzig verbliebene deutsche Profi im Feld, er trifft später am Mittwoch auf den Argentinier Thiago Agustín Tirante.

Bereits am Montag war Zverev auf dem Court in Paris geehrt worden. Der 29-Jährige erhielt einen Pokal und holte sich prominente Glückwünsche in einer Videobotschaft ab - unter anderem vom früheren Weltranglistenersten Rafael Nadal und von seinem Vorgänger Jannik Sinner.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.