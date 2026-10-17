Alexander Zverev beim Spiel gegen Davidovich Fokina aus Spanien beim ATP-Turnier in Schanghai (Andy Wong / AP / dpa)

In Schanghai hatte der 29-jährige die Chance, sich eine gute Ausgangsposition für den Saisonendspurt zu verschaffen. Der Sprung an die Spitze der Weltrangliste ist Zverev dennoch nicht mehr zu nehmen. Nach dem vorzeitigen Saison-Aus des bisherigen Weltranglistenersten Jannik Sinner und dem Ausscheiden von Carlos Alcaraz in Schanghai steht bereits fest, dass der Hamburger erstmals in seiner Karriere die Nummer eins der Welt wird, lediglich der Zeitpunkt ist noch offen.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.