Kriminalität

Der 60-Jährige sei dabei durch Kugeln ins Bein verletzt worden, teilte die Polizei mit.
Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Waffenbesitzer gestern Nachmittag bei einer routinemäßigen Überprüfung im Ort Berngau eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter des Landratsamtes Neumarkt erschossen haben. Sie sollten unter anderem kontrollieren, ob der Mann seine Waffen ordnungsgemäß lagert. Anschließend hielt sich der Verdächtige stundenlang in seinem Haus verschanzt.
Die genauen Hintergründe sind noch unklar.
Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.