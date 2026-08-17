Zwei BSW-Abgeordnete entziehen der Regierung in Thüringen Unterstützung. (picture alliance / dts-Agentur)

Dementsprechend äußerten sich die Politiker Wirsing und Küntzel in einer gemeinsamen Erklärung. Hintergrund ist die Aberkennung des Doktortitels des CDU-Politikers Voigt. Infolgedessen hatte der BSW-Bundesvorstand den thüringischen Landesverband aufgefordert, die Koalition zu verlassen. Die Abgeordneten der Landtagsfraktion entschieden sich heute aber für einen Verbleib. Wirsing und Küntzel fehlten bei der Abstimmung.

Das BSW regiert in Thüringen gemeinsam mit der CDU und der SPD. Die sogenannte "Brombeer-Koalition" verfügte im Landtag in Erfurt bisher über 44 von 88 Sitzen und ist auf die Unterstützung der Linken-Fraktion angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.