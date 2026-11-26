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Das teilte das Außenministerium in Rom mit. Nach Angaben des kuwaitischen Verteidigungsministeriums wurden weitere Menschen durch herabfallende Trümmer verletzt. Was das genaue Ziel des iranischen Drohnenangriffs war, ist unklar. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, erklärte, der Druck auf den Iran müsse verstärkt werden. Israel und die USA hatten Ende Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Der Iran greift seitdem immer wieder Ziele in den benachbarten Golfstaaten an.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.