Neuer Manteltarifvertrag

Die Fluggesellschaft Condor hat sich mit der Gewerkschaft geeinigt. (imago stock&people)

Nach Angaben von UFO garantiert der Vertrag mehr freie Tage und mehr Möglichkeiten für Dienstplanwünsche. Condor nannte die Einigung das "Ergebnis eines konstruktiven Dialogs". Der neue Manteltarifvertrag tritt zum Jahresbeginn in Kraft. Da sich Condor zuvor bereits auf einen Tarifabschluss zu den Pilotengehältern geeinigt hatte, müssen Gäste der Fluggesellschaft in den kommenden beiden Jahren keine Streiks befürchten.

Bei der Lufthansa dagegen war eine Schlichtung mehrerer Einzelkonflikte nach Streiks der Gewerkschaften ergebnislos geblieben. Derzeit läuft noch eine zusätzlich vereinbarte Mediation, die sich mit Fragen etwa der grundsätzlichen strategischen Ausrichtung des Unternehmens beschäftigt.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.