In Fürstenwalde in Brandenburg gab es einen Tornado. (Sappeck/BLP/dpa)

Im rheinland-pfälzischen Waldorf wurde eine Frau durch einen umstürzenden Baum getötet. Im thüringischen Landkreis Gotha starb ein Mann, nachdem er von herabfallenden Ästen getroffen worden war. In Fürstenwalde/Spree in Brandenburg gab es laut dem Deutschen Wetterdienst einen Tornado. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Auch in der Nähe des hessischen Wetzlar entwickelte sich ein Wirbelsturm. Im bayerischen Kronach wurde ein Festgelände mit 3.500 Besuchern geräumt.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.