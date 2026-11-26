Bundesanwaltschaft (dpa / Christoph Schmidt)

Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, sind zwei Männer in Köln und Heidelberg verhaftet worden. Zudem gab es Durchsuchungen in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Grundlage seien Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungschutz. Den Männern wird vorgeworfen, für eine Gruppierung namens "HAYI" tätig zu sein.

Im Auftrag der Vereinigung sollen sich unbekannte Täter, laut Bundesanwaltschaft vermutlich mit Sprengsätzen, im März zu einer Synagoge in Köln und einer weiteren europäischen Stadt begeben haben. Die Anschläge seien aus bislang unbekannten Gründen letztlich nicht ausgeführt worden.

Die beiden festgenommenen Männer sollen nun dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe vorgeführt werden.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.