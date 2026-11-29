Eines der Schiffe habe mehr als zwei Millionen Barrel Öl geladen, teilten die iranischen Revolutionsgarden mit. Namen und Herkunft der Frachter wurden nicht genannt.
Seit Beginn der US-amerikanischen und israelischen Angriffe auf den Iran Ende Februar kommt es immer wieder zu Zwischenfällen in der Meerenge von Hormus. Der Iran hat den Schifffahrtsweg teilweise blockiert, wodurch der Öltransport aus der Region erschwert wird.
Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.