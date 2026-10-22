Frankreich
Zwei Tote bei Absturz von Kampfflugzeug nahe Nancy

In Frankreich sind beim Absturz eines Kampfflugzeugs in der Nähe von Nancy beide Besatzungsmitglieder gestorben.

    Der Präfekt des Départements Meurthe-et-Moselle zeigt bei einer Pressekonferenz den Absturzort auf einer Landkarte auf einem Bildschirm.
    Der Präfekt des Départements Meurthe-et-Moselle zeigt bei einer Pressekonferenz den Absturzort. (picture alliance / MAXPPP / Alexandre MARCHI)
    Verteidigungsministerin Vautrin bestätigte die Identität der Toten. Demnach handelt es sich um einen 44 Jahre alten Piloten und einen 27 Jahre alten Pilotenanwärter.
    Die Maschine vom Typ Mirage 2000D war bereits am Dienstag rund 100 Kilometer westlich des Saarlands abgestürzt. Laut dem Kommandanten des Stützpunktes Nancy-Ochey hatte sie sich auf einem Übungseinsatz für einen Nachtflug befunden. Die Ursache des Absturzes war zunächst unbekannt.
    Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.