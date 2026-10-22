Verteidigungsministerin Vautrin bestätigte die Identität der Toten. Demnach handelt es sich um einen 44 Jahre alten Piloten und einen 27 Jahre alten Pilotenanwärter.
Die Maschine vom Typ Mirage 2000D war bereits am Dienstag rund 100 Kilometer westlich des Saarlands abgestürzt. Laut dem Kommandanten des Stützpunktes Nancy-Ochey hatte sie sich auf einem Übungseinsatz für einen Nachtflug befunden. Die Ursache des Absturzes war zunächst unbekannt.
Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.