Russische Drohnen

Wie die ukrainische Militärverwaltung mitteilte, wurden bei den nächtlichen Attacken außerdem mindestens vier Menschen verletzt. Mehrere Wohnhäuser, Lagerhallen und Geschäftsgebäude wurden beschädigt. Auch ein Kommunikationszentrum und mehrere Anlagen für die Energieversorgung sollen betroffen sein. Das russische Millitär sprach von Attacken auf ein Wasser- und ein Heizkraftwerk bei Kiew.
In der russischen Region Bryansk nahe der ukrainischen Grenze wurde laut dem zuständigen Gouverneur eine Person durch Drohnenangriffe getötet.
Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.